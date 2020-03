Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

Confira os destaques do programa de hoje:

MANCHETES

– Avanço do Coronavírus: com 11 casos confirmados, Secretário de Saúde do Ceará alerta para medidas essenciais que devem ser tomadas para combater a doença

– Suspeitas de Covid-19: deputados estaduais Leonardo Araújo e Júlio César fazem testes e resultados de exames saem nesta quarta-feira

– Pandemia assusta: Câmara e Senado criam votação remota que dispensa deputados e senadores da presença em plenário

– Reflexos na economia: para diminuir efeitos do Covid-19, BNB prorroga financiamentos e anuncia novos créditos

– Assembleia Legislativa vota, hoje, mensagens com reestruturação salarial dos policiais militares e benefício para servidores da saúde

– Pela primeira vez na história, Dia de São José, Padroeiro do Ceará, não terá missa, nem procissão

– Governo Federal reconhece gravidade da crise provocada pelo coronavírus e pede ao Congresso Nacional decretação de estado de calamidade pública