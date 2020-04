Assista ao Jornal Alerta Geral ao vivo

Confira os destaques do programa de hoje:

– Dinheiro no caixa: Prefeituras dos 184 municípios do Ceará ganham repasse no valor de R$ 126 milhões do governo federal para enfrentamento ao coronavírus; Governo Estadual receberá fatia de R$ 39 milhões.

– Auxílio emergencial: Mães responsáveis pelo sustento familiar recebem valor de 1.200 reais a partir desta semana; valor será pago em três parcelas

– Suporte na saúde: Estado do Ceará aguarda chegada de 700 ventiladores pulmonares mecânicos em três lotes nos próximos meses; equipamentos serão enviados por empresa da China

– Alerta nas periferias: Após atingir bairros mais nobres de Fortaleza, novo coronavírus ameaça chegar nos bairros mais pobres e deixa famílias mais carentes em alerta

– Controle rígido: Chega a 25 o número de municípios que estão adotando barreiras sanitárias, medidas visam maior controle do fluxo de pessoas nas cidades

– Dados preocupantes: Mais de 830 mil CPFs estão com alguma irregularidade no estado do Ceará, situação prejudica quem deseja receber o auxílio emergencial

E mais…

– Orientações para prevenção: conheça 7 dicas para se proteger do novo coronavírus no trabalho