Coronavírus: associação recomenda redução de horário de shoppings para prevenir casos

Devido ao aumento de casos de coronavírus no país, a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) recomendou que os empresários associados reduzissem o horário de funcionamento dos shoppings. De acordo com a associação, os empreendimentos devem passar a funcionar das 12h às 20h a partir desta quarta-feira (18). A ideia é de que os serviços essenciais, como bancos, farmácias, laboratórios e supermercados continuem em funcionamento.

A associação entende que tais medidas, somadas às ações preventivas individuais, tais como higienização das mãos, cuidados redobrados com a limpeza e espaçamento de mesas nos locais de alimentação, colaboram com os esforços de combate à epidemia do novo coronavírus, reforçou o texto.