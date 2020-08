Atenção estudantes: validade das carteirinhas termina na próxima segunda-feira

Os estudantes devem ficar atentos ao fim da validade das carteirinhas estudantis de 2019, que podem ser usadas até a próxima segunda-feira (31). A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) havia prorrogado a validade no último dia 14. Conforme o órgão, o prazo foi estendido com o objetivo de viabilizar maior tempo para que os novos documentos sejam entregues às entidades estudantis e instituições de ensino.

Após o dia 31, as carteirinhas de 2020 serão desbloqueadas automaticamente no dia 1º de setembro e os créditos existentes no documento do ano passado serão transferidos para o novo. Até lá, os estudantes podem continuar utilizando normalmente a carteira de 2019.

A solicitação da nova carteira estudantil ainda pode ser feita por meio de plataforma online. Em 2020, foram realizadas 234.860 solicitações de carteiras de estudantes, entre alunos da rede pública e particular.