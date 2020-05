Atividade econômica no Ceará será retomada nesta segunda-feira em fase de transição

Está previsto para esta segunda-feira (1°) o retorno das atividades econômicas no Ceará de acordo o plano anunciado pelo governador Camilo Santana na última quinta-feira (28) e ratificado por meio de uma transmissão ao vivo realizada nas redes sociais neste sábado (30). Haverá a partir desta segunda uma fase de transição, seguida por outras quatro, cada uma com 14 dias, com a divisão das atividades liberadas para retomarem por grupos. Já na primeira fase, setores do comércio já poderão funcionar.

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite de ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana também confirmou com um decreto, a prorrogação das medidas de isolamento social no Estado por mais sete dias e apresentou as diretrizes para a fase de transição do plano de retomada da economia local. Mas com a propagação do coronavírus no interior, o chefe do Executivo estadual anunciou, também, que mais 7 cidades deverão implementar medidas mais rígidas de isolamento, assim como Fortaleza.

A partir desta segunda-feira (1º), Caucaia, Maracanaú, Sobral, Acaraú, Itapipoca, Itarema e Camocim terão de seguir medidas sanitárias mais duras. Os sete municípios já registram mais de 7,4 mil casos confirmados de covid-19 e 340 óbitos causados pela doença, segundo a Secretaria da Saúde. Outras 55 cidades tiveram, no decreto publicado na noite de ontem (30), a recomendação de adotar mais rigor no combate à pandemia do novo coronavírus.

O governador voltou a mencionar a importância das medidas de isolamento para conter a propagação do novo coronavírus no Estado. E ainda disse que, apesar do início da fase de transição, o projeto da retomada será pautado pelas orientações dos especialistas da saúde. Os indicadores de contaminações, internações e óbitos pela Covid-19 serão observados constantemente para determinar se as fases terão continuidade no tempo previsto de 14 dias para cada etapa.

Veja abaixo os horários de escalonamento para as atividades liberadas

Comércios

10h às 16h

Construção Civil e Indústria de Transformação

7h às 17h

Serviços (executando atividades vinculadas a outras cadeias)

8h às 20h, ajustando as jornadas às características dos diversos segmentos

Administração Pública

9h às 18h

Outros setores de atividade