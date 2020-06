Atividades presenciais e remotas da administração pública passam a funcionar das 9h às 18h

A partir desta segunda-feira (1º), os órgãos da administração pública no Ceará passam a funcionar das 9h às 18h, não mais das 8h às 17h. A mudança vale para as atividades realizadas presencialmente e também para aquelas que já vinham sendo desempenhadas de forma remota, em regime de home office, devido à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. A determinação consta no decreto Nº 33.608, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado (30), que também prorrogou o isolamento social no Ceará até o dia 7 de junho.

De acordo com o secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Flávio Ataliba, além da administração pública, outros setores que iniciarão nesta segunda-feira a retomada das suas atividades funcionarão com horários diferenciados a fim de reduzir a aglomeração de pessoas no transporte e em espaços públicos.

Incumbido de coordenar a equipe que elaborou o Plano Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e Comportamentais no Ceará, Flávio Ataliba participou, neste domingo (31), ao lado do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Élcio Batista, de uma live nas redes sociais do Governo para esclarecer os pontos do decreto Nº 33.608.

Horários para as atividades liberadas

Além da administração pública, o decreto também determinou os horários das atividades liberadas na etapa de transição do Plano. No caso da Construção Civil e da Indústria de Transformação, as atividades devem ser realizadas das 7h às 17h. Para o Comércio, o horário estabelecido é das 10h às 16h. Já o setor de Serviços, com exceção das atividades vinculadas a outras cadeias produtivas, pode funcionar das 8h às 20h, ajustando as jornadas às características dos diversos segmentos

Serviços essenciais e instituições de ensino

Os serviços essenciais em funcionamento atualmente continuam com horário regular, enquanto as instituições de ensino permanecem com as atividades suspensas.

O decreto destaca que, em função da demanda pelas atividades econômicas, os setores poderão ajustar os horários de saída da forma mais adequada.

Atendimento remoto

Os canais de atendimento remoto da Seplag-CE também passam a funcionar no horário das 9h às 18h, conforme determina o decreto.

