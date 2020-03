Audiência Pública discute instalação de parque de energia eólica em Caucaia nesta quarta (11)

Uma audiência pública com representantes da administração municipal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além dos investidores, discutirá a instalação do primeiro parque de energia eólica offshore da América Latina, em Caucaia. O debate acontece nesta quarta-feira (11), às 19horas, na escola Celina Sá Morais, no Icaraí.

Conforme o plano apresentado pela empresa, os investimentos somam R$ 5,5 bilhões e deverão gerar quase dois mil empregos durante a fase de instalação. O Complexo Eólico Offshore Caucaia será composto de 59 aerogeradores (48 aerogeradores offshore/11 aerogeradores semi-offshore), além de 11 molhes senoidais para solucionar o problema de erosão na costa do Icaraí.