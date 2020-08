Augusta Brito ganha apoio de colegas por ser a primeira mulher a assumir liderança do Governo na Assembleia

A deputada estadual Augusta Brito (PC do B) ganhou destaque, nesta quinta-feira (06), na Assembleia Legislativa, ao assumir a liderança do Governo Camilo Santana (PT). Augusta é a primeira mulher a desempenhar a função – cargo que antes era ocupado pelo deputado Júlio César Costa Filho, que se licenciou do mandato para se dedicar a disputa pela Prefeitura de Maracanaú.

Augusta exerce o segundo mandato de deputada estadual e é uma das seis mulheres eleitas em 2018 – a atual legislatura tem, ainda, na bancada feminina, as deputadas Patrícia Aguiar (PSD), Érika Amorim (PSD), Fernanda Pessoa (PSDB), Dra. Silvana (PL) e Aderlânia Noronha (SD).