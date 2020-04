Aulas do programa Academia Enem são disponibilizadas em plataforma digital

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, neste período de distanciamento social, as aulas do programa Academia Enem por meio da plataforma digital na Juv.TV (youtube.com/juvtv), a webtv da Rede Cuca. O sistema foi adotado como mais uma medida protetiva para os jovens da capital contra o novo coronavírus.

As aulas da Academia Enem, que desde fevereiro aconteciam aos fins de semana no Ginásio Paulo Sarasate e na Rede Cuca, passaram a ser disponibilizadas por meio digital. Assim, os jovens continuam com a rotina dos estudos mesmo no período de isolamento social.



Para ter acesso ao conteúdo, disponibilizados pelos melhores professores da Cidade, basta acessar o YouTube e buscar por Juv.tv. Assim, os jovens terão acesso às aulas do Programa Academia Enem, além de dicas importantes dos professores sobre como estudar em casa e medidas de prevenção à Covid-19.



As disciplinas ofertadas são matemática, história, geografia, física, química, biologia, redação, ciências humanas, linhagens e códigos, além de palestras motivacionais. Ao todo, o programa já beneficiou quase 80 mil jovens.



Sobre o Academia Enem

O programa Academia Enem, que iniciou em 2013, é um curso gratuito ofertado pela Prefeitura, por intermédio da Coordenadoria de Juventude, voltado para a orientação e preparação de jovens estudantes, em especial os da rede pública de ensino, para o ingresso na educação superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares em geral.

Mais informações

A Juv.TV é uma webtv produzida totalmente pelos jovens, com programação diária voltada para o cinema, esporte, gênero, filmes, além de transmissões ao vivo dos eventos da Rede Cuca.

Serviço:

Aulas da Academia Enem na Juv.TV

https://www.youtube.com/juvtv