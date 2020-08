Aulas presenciais: Camilo anuncia retorno das atividades em instituições privadas a partir do dia 1º de setembro

O Governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na tarde desta sexta-feira (28), que as aulas da educação infantil (creches e pré-escola) em instituições privadas voltam as atividades a partir do dia 1º de setembro. Segundo Camilo, a decisão foi tomada após análise da situação dos casos de coronavírus no Estado. A medida só valerá em Fortaleza e nas regiões que cumpriram a quarta fase do plano de abertura das atividades econômicas.

As escolas poderão retomar a rotina com 30% da capacidade total. Além disso, os pais poderão escolher se querem continuar no ensino remoto ou com aulas presenciais.

Outras atividades também foram liberadas, como por exemplo o funcionamento de cinemas, teatros, museus e atividades esportivas em espaços públicos. Nesses casos, a capacidade máxima será de 35%.

Já na segunda semana de setembro, a partir do dia 14 de setembro, os pequenos eventos (com capacidade de até 100 pessoas) estarão autorizados a funcionar cumprindo o protocolo de distanciamento.

Confira ponto a ponto da decisão:

Autorizado retorno da Educação Infantil (creche e pré-escola) em estabelecimentos privados, com opção dos pais, a partir do dia 1o de setembro, em Fortaleza e municípios da Macrorregião de Fortaleza;

Autorizados teatro, museu, biblioteca e cinema (35% da capacidade) em Fortaleza e municípios da Macrorregião de Fortaleza;

Autorizados pequenos eventos (até 100 pessoas) a partir de 14/9, nas regiões que já tiverem cumprido a Fase 4;

Macrorregiões de Sobral, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe entram na primeira semana da Fase 4;

Macrorregião do Cariri entra na primeira semana da Fase 3;

Sobre as escolas públicas e outras séries de escolas privadas, serão avaliadas as próximas semanas para a tomada de decisões.