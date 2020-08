Aulas presenciais devem voltar em setembro, diz Camilo

O governador do Ceará Camilo Santana através das redes sociais anunciou neste sábado (1°) que as escolas e universidades, públicas e privadas, não vão retornar as aulas presenciais no mês de agosto, com previsão de retorno apenas no início de setembro, se os indicadores epidemiológicos permanecerem favoráveis. Bares e cinemas não têm previsão de retorno, segundo o governador.

Ainda segundo Camilo também a passagem de fases na Região Metropolitana da capital, Norte do Ceará e na Região do Cariri.

Plano de retomada por região:

Fortaleza segue na fase 4 (cinemas e bares ainda não têm permissão de funcionamento)

Municípios da Macrorregião de Fortaleza avançam para a fase 4;

Macrorregiões do Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam na fase 2;

Macrorregião Norte segue para a fase 2;

Macrorregião do Cariri segue para a fase 1;

O número de casos confirmados da Covid-19 no Ceará está perto de 176 mil diagnósticos positivos segundo a atualização dos dados deste sábado (1º). Até esta sexta-feira (31), eram cerca de 174 mil. Fortaleza concentra os maiores índices do coronavírus, em seguida, no número de casos, estão as cidades de Sobral e Juazeiro do Norte.