Aulas presenciais podem retornar em setembro, diz secretário de Saúde

Alunos de escolas públicas e privadas podem retornar às aulas presenciais a partir de setembro. Pelo menos é o que projeta uma proposta de retomada das atividades escolares formulada pelo Governo do Estado. A informação foi revelada pelo secretário estadual de Saúde, doutor Cabeto, durante entrevista cedida à Rádio Jangadeiro. De acordo com o secretário, uma proposta de retomada das aulas presenciais já está em análise pelo Comitê Científico do Estado. Uma das medidas de segurança para o retorno às aulas presenciais seria a testagem diária e em massa de alunos, professores e demais funcionários da escola. Mas o secretário de Saúde do Estado não detalhou como seria feito esse procedimento. Se com todos da escola, ou por amostragem, quando uma parcela de um grupo é testada. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará tem pressionado o Governo para a retomada das aulas presenciais, alegando prejuízo para o setor. O tema deve ser tratado pelo governador em live, nesta sexta-feira(28).