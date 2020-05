Aumento na inadimplência de empresas preocupa bancos e entra no radar do BC

O aumento da inadimplência das empresas por causa da crise do coronavírus já entrou no radar do sistema financeiro. Na divulgação dos balanços do primeiro trimestre, os quatro maiores bancos do País (Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil) destinaram R$ 28 bilhões para bancar possíveis calotes de empréstimos concedidos no passado – R$ 10 bilhões a mais que em igual período de 2019.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (19), informou que um teste de estresse feito pelo Banco Central (BC) para avaliar a capacidade do sistema financeiro diante da pandemia considera que, para fazer frente a perdas de crédito em um cenário mais “catastrófico”, as provisões poderiam chegar a quase R$ 400 bilhões.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: