Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania bloqueia acesso ao Centro para restringir circulação

A partir desta segunda-feira (01/06), o acesso ao Centro está bloqueado provisoriamente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para restringir a circulação de veículos e pedestres. A medida, que faz parte do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, objetiva preservar vidas tendo em vista que o isolamento social é a forma mais eficaz de evitar o contágio da Covid-19.

A área de fechamento total compreende as ruas São Paulo, Conde D’eu, Assunção, Pedro I, General Sampaio e Av. Duque de Caxias. Um efetivo de 16 agentes e orientadores de tráfego atua por turno no entorno.

Estão previstos sete pontos de bloqueios nos seguintes cruzamentos: Rua São Paulo x Rua Major Facundo, Rua São Paulo x Rua Senador Pompeu, Rua Pedro Pereira x Rua 24 de Maio, Rua Pedro I x Rua General Sampaio, Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro I, Rua Floriano Peixoto x Av. Duque de Caxias e Rua Pedro I x Rua Assunção.

Durante a operação, os agentes fazem uma espécie de barreira na qual serão identificadas as necessidades da viagem, para onde as pessoas estão se dirigindo e qual o motivo. Serão informadas ainda as opções de desvios para os condutores que não puderem adentrar ao perímetro interditado.

De acordo com o planejamento técnico da AMC, está liberado apenas o tráfego de veículos para realização de serviços essenciais, transporte de carga e delivery, além de residentes da área.

Fiscalização

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) reforçou a fiscalização com três equipes volantes e efetivos fixos no entorno de agências bancárias. O monitoramento, nesta segunda-feira (01/06), resultou no fechamento de 11 estabelecimentos comerciais abertos irregularmente, na retirada de mais de 40 ambulantes em praças e calçadas, e no ordenamento de aglomerações no entorno de bancos e lotéricas.

Durante as abordagens orientativas em espaços públicos, são distribuídas máscaras de tecido e disponibilizado álcool em gel 70%. As rondas das equipes incluíram pontos tradicionais de feiras, Parque das Crianças, praças da Lagoinha e do Ferreira e diversas vias, como as ruas Floriano Peixoto, Major Facundo, Barão do Rio Branco, General Sampaio e Guilherme Rocha, entre outras. As ações contaram com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza.

Desvio de linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que 26 linhas estão com seu itinerário desviado, tendo em vista o bloqueio do acesso às ruas General Sampaio, São Paulo, Pedro I, Conde D’Eu, Assunção e Av. Duque de Caxias. As linhas devem seguir a orientação da AMC.



Linhas alteradas

012 – Circular II

032 – Av. Borges de Melo II

071 – Antônio Bezerra/Mucuripe

101 – Beira Rio

102 – Vila Sto Ant/Nsa Sra Graças

108 – Santa Maria/Bairro Ellery

110 – Vila do Mar/Centro

140 – Vila do Mar/Centro II

042 – Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

086 – Bezerra de Menezes/Santos Dumont

286 – Expresso/Antônio Bezerra/Santos Dumont

833 – Cidade 2000/Centro

625 – Parque Manibura/Borges Melo

670 – Sítio São João/Centro

605 – José Walter/Br 116/Av. I

606 – José Walter/Br 116/Av. N

503 – Av. 13 de Maio/Rodoviária I

703 – Paupina/Pici (STPC)

132 – Av. Leste Oeste/Centro

411 – Montese/Lagoa

421 – Montese/Lagoa/Parangaba

014 – Aguanambi II

300 – Siqueira/Centro/Expresso

302 – Rodolfo Teofílo/José Bastos

355 – Siqueira/José Bastos

390 – Parangaba/João Pessoa