Auxílio emergencial: 27 agências da Caixa abrem hoje das 8h às 12h no Ceará; confira

Neste sábado, a Caixa vai abrir 680 agências, das 8h ao meio dia, para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que recebem pela poupança social digital. No Ceará, 26 agências abrem para atendimento da população.

As agências que estarão abertas podem ser consultadas no site do banco. Nos municípios que contam com mais de uma agência, vão funcionar 50% das unidades. Também estarão abertas as unidades dos municípios que contam com apenas uma agência.

A Caixa reforçou que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante as quatro horas de funcionamento serão atendidas. Mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente do dia. “O banco continua atento à situação das filas em todo o Brasil, atuando para que sejam reduzidas de forma gradual”, informou a Caixa.

A capacidade de atendimento foi ampliada nas agências com a realocação de mais de 3 mil funcionários, além da contratação adicional de 4,8 mil vigilantes e quase 900 recepcionistas para organizar as filas e orientar o público.

Canais Digitais

A Caixa informou ainda que a prioridade é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por aplicativo, site e a movimentação do benefício pelo Caixa Tem. Aqueles que receberam o crédito por meio da poupança digital podem pagar boletos e contas de água, luz e telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Segundo a instituição, informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial estão disponíveis apenas por meio do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

Confira as 26 agências abertas em todo o Ceará:

BARBALHA – CENTRO – CE AV CEL. JOAO COELHO, 55

CAMOCIM – CENTRO – R JOSE DE ALENCAR, 357

CANINDE – CENTRO – R ROMEU MARTINS, 125

CASCAVEL – DOM BOSCO – AV CHANCELER EDSON QUEIROZ, 2846

CAUCAIA – CENTRO – AV EDSON DA MOTA CORREIA, 840

CRATEUS – CENTRO – R DOM PEDRO II, 933/939

CRATO – CENTRO – CEL LUIS TEIXEIRA, 1064

FORTALEZA – ALDEOTA – AV BARAO DE STUDART, 2191

FORTALEZA – ALDEOTA – AV SANTOS DUMONT, 2772

FORTALEZA – CENTRO – R FLORIANO PEIXOTO, 1084

FORTALEZA – CENTRO – R GUILHERME ROCHA, 45

FORTALEZA – CONJUNTO CEARA II – AV H, 901 3 ETAPA

FORTALEZA – MESSEJANA – R CEL FRANCISCO PEREIRA, 62

FORTALEZA – PARANGABA – R SETE DE SETEMBRO, 132

FORTALEZA – SAO GERARDO – AV BEZERRA DE MENEZES, 1001

ICO – CENTRO – AV NOGUEIRA ACYOLI, 1354

IGUATU – CENTRO – R FLORIANO PEIXOTO, 633

ITAPAGE – CENTRO – R FAUSTO PINHEIRO, 865

JUAZEIRO DO NORTE – CENTRO – R DA CONCEICAO, 361 LIMOEIRO DO NORTE – CENTRO – R CEL MALVEIRA, 2360

MARANGUAPE – CENTRO – R CAPITAO JEOVA COLLARES, 101 LJ 01 A

PACAJUS – CENTRO – R FRANCISCO LOPES, 170

QUIXADA – CENTRO – R DR RUI MAIA, 580

SOBRAL – CENTRO – R CEL JOSE SABOIA, 300

TAUA – CENTRO – R NENEM BORGES, S/N

TIANGUA – CRUZEIRO – R ZECA TELES DE MENEZES, 222