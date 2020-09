Auxílio emergencial: 3,5 milhões de trabalhadores recebem o benefício nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (2), o auxílio emergencial para mais de 3,5 milhões de pessoas que fazem aniversário no mês de fevereiro. O depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem. Já o saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 22 de setembro.

Entre os que se cadastraram para receber o auxílio emergencial, por conta dos diferentes ciclos de pagamento, a parcela que cada pessoa vai receber depende de quando ela teve o benefício aprovado e quando começou a recebê-lo.

Desta forma, recebem nesta quarta-feira (2):

1ª Parcela: quem teve o benefício aprovado em agosto

2ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho

3ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho

4ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio

5ª Parcela: quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril

Os beneficiários dos ciclos, que não fazem parte do Bolsa Família, nesse primeiro momento só poderão movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem. A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro é preciso aguardar até a data de liberação.