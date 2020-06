Auxílio Emergencial: advogada Ana Zélia explica o que fazer em caso de fraude

Em sua participação dentro do Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (11), a advogada Ana Zélia Cavalcante comentou sobre as vítimas de fraudes no recebimento do auxílio emergencial e também o quanto é lastimável a conduta dos fraudadores durante essa pandemia.

A advogada alerta para o que as pessoas precisam fazer quando for vítima dos golpistas.

“Se você teve seu auxilio emergencial fraudado, além de denunciar para as agências da Caixa Econômica Federal (CEF), você poderá ver se foi vítima de fraude através do site Dataprev“, relata Zélia.

Confira na íntegra o comentário da advogada Ana Zélia Cavalcante: