Auxílio Emergencial: beneficiários do Bolsa com NIS final 3 recebem 5ª parcela nesta quinta

Os cearenses beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 que foram contemplados com o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, recebem a 5ª parcela do benefício nesta quinta-feira (20). O pagamento do auxílio segue o mesmo calendário do pagamento do benefício do Bolsa Família.

Na sexta, 21, será o pagamento para quem tem NIS final 4.Na segunda, 24, sai o pagamento para quem tem NIS final 5. Na terça, 25, recebem o benefício aqueles com NIS terminando em 6. Na quarta, 26, o pagamento será para quem tem como último número do NIS o número 7.

Na quinta, 27, recebem beneficiários com NIS final 8. Na sexta é a vez daqueles cujo NIS termina em 9. Os pagamentos terminam na segunda-feira, dia 31, com o pagamento a beneficiários com NIS final 0.