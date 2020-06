Auxílio emergencial: beneficiários do Bolsa Família começam a receber a 3º parcela do nesta sexta-feira

Cerca de 1.923.492 pessoas beneficiárias do Bolsa Família começam a receber o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira (19). A grana estará disponível para as famílias cadastradas com Número de Identificação Social (NIS) de final 3.

O crédito dos valores de R$ 600 ou R$ 1.200 (para mães chefes de família) obedece ao calendário habitual e o recebimento ocorre da mesma forma que o benefício regular: por meio do cartão do programa, nos canais de autoatendimento, nas unidades lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Ao todo, são mais de 13,5 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família que garantiram o recebimento do benefício.

O Ceará já recebeu cerca de R$ 4,34 bilhões em pagamentos do auxílio emergencial, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O valor corresponde a 5,7% do total pago para os beneficiários em todo o país.

Em comparação com outros estados do Nordeste, o Ceará é o 3º que recebe o maior aporte de recursos para o pagamento do benefício, ficando atrás apenas de Pernambuco e da Bahia.