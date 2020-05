Auxílio Emergencial: Caixa conclui nesta sexta pagamento da 1ª parcela para novos aprovados e 2ª para Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal (CEF) credita nesta sexta-feira (29) os últimos lotes do Auxílio Emergencial tanto da primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para beneficiários do Bolsa Família. Ao todo, o benefício será pago a 2,5 milhões de trabalhadores, segundo o banco.

Na terça, a Caixa concluiu os pagamentos da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Até quinta-feira (28), no entanto, ainda haviam 10,4 milhões de pedidos de Auxílio Emergencial aguardando análise, segundo a Caixa. Não há previsão de quando essas pessoas irão receber o benefício.

Para os novos aprovados, que receberem o primeiro pagamento a partir de 1º de maio, a segunda parcela deve ser creditada em um mês, segundo o presidente da Caixa.

A partir de sábado (30), a Caixa começa a liberar os saques em dinheiro e as transferências para os trabalhadores que receberam a segunda parcela do auxílio por meio de poupança digital do banco.

Veja quem recebe nesta sexta:

Primeira parcela: 600 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em dezembro Segunda parcela: 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 0

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.