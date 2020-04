Auxílio emergencial: Caixa libera saques em dinheiro da poupança digital a partir desta segunda

A Caixa Econômica Federal libera a partir desta segunda-feira (27) os recursos do Auxílio Emergencial depositados nas poupanças digitais do banco, pagos a trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia de coronavírus. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai desta segunda até 5 de maio.

Nesta segunda, poderão se dirigir a uma agência da Caixa os nascidos em janeiro e fevereiro que tiveram o depósito do auxílio realizado em poupança digital da Caixa. Na terça (28), passa a ficar disponível retiradas para nascidos em março e abril; na quarta (29) para nascidos em maio e junho; na quinta (30) para quem faz aniversário em julho e agosto. Em maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5.

O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas, e em caixas eletrônicos. A Caixa ressalta que não é necessário retirar o dinheiro porque o dinheiro depositado na poupança digital pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas para contas da Caixa, permitindo até transferências mensais gratuitas para outros bancos nos próximos 90 dias.

Confira o calendário de saques: