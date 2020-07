Auxílio Emergencial: Caixa libera saques para os aprovados no terceiro lote

Os trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar e transferir os valores referentes à primeira parcela do Auxílio Emergencial a partir desta terça-feira (7). Podem receber o benefício os aprovados inscritos no aplicativo e no site referente ao terceiro lote.

Segundo a Caixa, cerca de 400 mil trabalhadores poderão acessar um total de R$ 4,9 milhões. A consulta do benefício pode ser feita por meio do aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Os saques e transferências serão realizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e seguem até o dia 18 de julho, conforme o calendário abaixo. Dos 108,9 milhões de cadastros no programa, 107,7 milhões foram processados. Cerca de 1,4 milhão ainda esperam por análise, todos inscritos no app e site do auxílio, enquanto cerca de 900 mil ainda estão em primeira análise.