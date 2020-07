Auxílio Emergencial: Dataprev libera mais 805,3 mil pedidos após contestação

Milhares de cearenses entre muitos brasileiros, têm aguardado a aprovação do pedido de auxílio emergencial após contestação da negativa dada à solicitação. A boa notícia é até o momento, mais de 805,3 mil pedidos foram analisados e aprovados após contestação do resultado.

Esses requerimentos foram feitos por meio do aplicativo e site do Auxílio entre 23 de abril e 19 de julho. Quem realiza essa análise é a Dataprev, empresa que faz o cruzamento de dados dos trabalhadores que fazem o pedido do Auxílio Emergencial e encaminhou à Caixa Econômica Federal novo lote para pagamento.

Os solicitantes podem conferir os resultados dos seus requerimentos no portal de consultas da Dataprev. A Dataprev não informou previsão de pagamento para esses novos aprovados. Atualmente, mais de 903 mil pessoas estão com os cadastros classificados como “inconclusivos” nos sistemas e ainda podem complementar as informações pessoais por meio do aplicativo e site do Auxílio. Outros mais de 123 mil cadastros estão em processamento pela Dataprev.