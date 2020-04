Auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 1,4 milhão de inscritos via app e site é pago neste sábado

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 segue em andamento. Neste sábado (18), a Caixa Econômica Federal credita os pagamentos para 1.420.466 pessoas inscritas via aplicativo e site, que têm contas em bancos que não sejam a própria CEF.

Até as 10h de sexta-feira (17), já haviam sido pagos R$ 11,36 bilhões para 16,6 milhões de brasileiros. Entre os que já receberam a primeira parcela do benefício, estão 9,29 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família; 3,85 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e 3,44 milhões de cadastrados via aplicativo e site que já tinham conta poupança na Caixa.

Ao todo, 45,2 milhões de pessoas já haviam sido aprovadas para receber o auxílio emergencial, segundo a Dataprev.