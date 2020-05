Auxílio emergencial: Governo vai pagar primeira parcela do novo lote a partir de terça-feira

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para mais 8,3 milhões de pessoas será paga pelo governo a partir de terça-feira (19). Esse novo lote vai custar R$ 5,3 bilhões. O calendário de pagamento será feito de acordo com o mês do aniversário. Na terça-feira, tem direito os nascidos no mês de janeiro. Os beneficiários poderão escolher se vão sacar o dinheiro nas agências da Caixa e lotéricas ou se preferem um depósito.

Quem foi incluído nesse lote terá que esperar por mais tempo para receber a segunda parcela do benefício, que também começa na próxima semana. Este calendário será específico para os trabalhadores que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Ainda há 5,7 milhões de requerimentos referentes à primeira parcela represados. Esses pedidos serão analisados pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania e posteriormente, enviados à Caixa para o pagamento.

Confira o cronograma de acordo com o mês de nascimento:

Janeiro

A partir de 19 de maio (terça-feira)

Fevereiro

A partir de 20 de maio (quarta-feira)

Março

A partir de 21 de maio (terça-feira)

Abril

A partir de 22 de maio (sexta-feira)

Maio/junho/julho

A partir de 23 de maio (sábado)

Agosto

A partir de 25 de maio (segunda-feira)

Setembro

A partir de 26 de maio (terça-feira)

Outubro

A partir de 27 de maio (quarta-feira)

Novembro

A partir de 28 de maio (quinta-feira)

Dezembro