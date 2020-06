Auxílio emergencial: mais de R$ 4,34 bilhões já foram destinados a pagamentos no Ceará

O Ceará recebeu cerca de R$ 4,34 bilhões em pagamentos do auxílio emergencial até esta sexta-feira (5). A informação foi dada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em uma live realizada na tarde de hoje (5) pelas redes sociais da instituição financeira. O montante destinado ao estado corresponde a 5,7% do total pago para os beneficiários em todo o país.

Em comparação com outros estados do Nordeste, o Ceará é o 3º que recebe o maior aporte de recursos para o pagamento do benefício, ficando atrás apenas de Pernambuco (5,9% do total nacional) e da Bahia (9,4%). Cerca de 35,7% dos valores pagos até o momento foram destinados à região Nordeste, sendo esta porcentagem menor apenas que a da região Sudeste (36,1%)

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (5) as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. O valor é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).

As liberações começaram no sábado e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual.