Auxílio emergencial: Ministério da Cidadania envia mais de 1,3 milhão de CPFs para Caixa avaliar supostas fraudes

Uma relação com mais de 1,3 milhão de CPFs foram enviados pelo Ministério da Cidadania para Caixa Econômica Federal para a instituição realizar a averiguação e bloqueio de contas por suspeitas de fraudes no recebimento do auxílio emergencial.

De acordo com o ministério, não se pode afirmar ainda que todos esses CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para o recebimento do auxílio. No entanto, qualquer indício de ilegalidade é informado aos órgãos competentes, incluindo a Polícia federal, com a suspensão dos pagamentos.

Nessa terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que o banco bloqueou ‘centenas de milhares’ de contas digitais por suspeita de fraude. Cabe aos trabalhadores prejudicados procurarem uma agência com um documento de identidade, para comprovar a legalidade de seu pagamento.