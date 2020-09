Auxílio emergencial: nascidos em março recebem nova parcela nesta sexta-feira

Mais uma parcela do auxílio emergencial será creditada nas contas dos trabalhadores cearenses nesta sexta-feira (4). A Caixa Econômica Federal deposita os valores do benefícios para os nascidos em março amanhã. O depósito será feito na poupança digital do Caixa Tem. Já o saque, para esse grupo, só poderá ser realizado no dia 29 de setembro.

O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da covid-19. A Caixa tem disponibilizado o auxílio em uma poupança digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo programa é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.

O saque em dinheiro do benefício é autorizado posteriormente à liberação do crédito, conforme calendário definido pelo governo, considerando o mês de nascimento do beneficiário.