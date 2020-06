Auxílio emergencial: quase 5 milhões de trabalhadores recebem primeira parcela a partir desta terça

Mais 4,9 milhões de beneficiários recebem nesta terça (16) e quarta-feira (17), o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial do Governo Federal. No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões.

Nesta etapa de pagamentos da primeira parcela do Auxílio Emergencial, os beneficiários nascidos de janeiro a junho poderão movimentar digitalmente os valores pelo aplicativo da Caixa a partir desta terça-feira (16), e os nascidos de julho a dezembro, a partir da quarta-feira (17).

Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site auxilio.caixa.gov.br e aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial.

Saque em espécie da poupança digital:

Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da CAIXA ou conta em outro banco.

Atendimento digital:

A prioridade da CAIXA ainda é manter o atendimento digital. Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo CAIXA Tem.

O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa.

Para gerar o cartão, basta acessar o App e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo App nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.

Como pagar nas maquinhas com QR Code:

Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, que já estava disponível para compras online, o aplicativo agora oferece a opção “pague na maquininha”, nova forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados.

A nova funcionalidade do CAIXA Tem é por leitura de QR Code gerado pelas “maquininhas” dos estabelecimentos e que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

Quando o cliente seleciona a opção “Pague na maquininha”, no aplicativo CAIXA Tem, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o celular para leitura do QR Code gerado na “maquininha” do estabelecimento.

Segunda parcela:

Para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.

Balanço:

Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, e considerando esse novo lote de pagamentos, o total de beneficiários com o auxílio creditado pela CAIXA irá somar 63,5 milhões de pessoas, num total de R$ 79,8 bilhões.

O site auxilio.caixa.gov.br recebeu 1,27 bilhão de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 265,7 milhões de ligações. O aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial conta com 95,6 milhões de downloads e o aplicativo CAIXA Tem, para movimentação da poupança digital, ultrapassa 119,9 milhões de downloads.