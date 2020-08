Auxílio emergencial: saiba como será o pagamento do benefício para os cearenses nesta semana

Nesta semana, os trabalhadores cearenses vão receber o dinheiro do auxílio emergencial de diferentes parcelas. Os nascidos em dezembro terão o depósito do benefício feito em suas poupanças sociais digitais nesta quarta-feira (dia 26), também sem direito a retirada. Poderão apenas movimentar os recursos pelo aplicativo. O saque para este grupo será permitido somente a partir do dia 17 de setembro.

Já na quinta-feira (dia 27), os que fazem aniversário em julho — e que receberam o crédito em suas contas no dia 12 de agosto — já poderão sacar o dinheiro.

Esses trabalhadores aguardam diferentes parcelas do auxílio. Há quem espere a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta cota do benefício. Isso depende do mês em que cada um recebeu o primeiro pagamento ou se cadastrou no site do banco ou no aplicativo.

Há também pessoas que começaram a receber o valor, mas tiveram seus benefícios reavaliados em julho, por conta de atualizações no bancos de dados do governo federal. O depósito para este grupo foi restabelecido. Existem ainda os que tiveram o pedido de auxílio negado, apresentaram contestações, e tiveram o direito posteriormente reconhecido, recebendo a primeira cota agora.

Bolsa Família

Também nesta semana, a Caixa fará o pagamento da quinta parcela aos beneficiários do Bolsa Família com Números de Identificação Social (NIS) de finais 5 a 9 — ou seja, um grupo por dia. Esses cidadãos já poderão sacar o auxílio em dinheiro, com o cartão do programa social.

Nesta terça-feira recebem os beneficiários com final 6, na quarta os com final 7, na quinta-feira com final 8 e assim por diante. Os que têm NIS de final 0 só terão direito ao pagamento na semana que vem, no dia 31.