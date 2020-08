Auxílio emergencial: saques da 5ª parcela para beneficiários do Bolsa Família serão liberados na próxima semana

Os cearenses beneficiários do Bolsa Família que foram contemplados com o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal podem realizar o saque em dinheiro da 5ª parcela do benefício a partir da próxima terça-feira (18). Quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor.

O saque da 5ª parcela será liberado entre 18 e 31 de agosto, conforme o dígito final do NIS. Na próxima terça recebem os beneficiários com o NIS terminado em 1. Na quarta é a vez dos que tem o NIS com final 2. Já na quinta, é a vez dos que tem o Número de Identificação Social terminado em 3 e finalizando os pagamentos da semana, os que tem o NIS final 4 podem realizar o saque na sexta.

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.