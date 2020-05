Auxílio emergencial: segunda parcela será paga a partir desta quarta para quem não é Bolsa Família

Milhares de trabalhadores cearenses que não fazem parte do Bolsa Família e já receberam os R$ 600 do auxílio emergencial em abril, podem sacar nesta quarta-feira, a segunda parcela da grana. É importante lembrar que o recurso só poderá ser movimentado de forma digital, já que o saque presencial só será liberado a partir do próximo dia 30.

Os R$ 600 serão depositados na poupança digital de mais de 30 milhões de trabalhadores entre esta quarta-feira e o próximo dia 26. O cronograma de pagamentos considera o mês de aniversário dos brasileiros, que fazem parte do CadÚnico ou pediram o auxílio emergencial no aplicativo da Caixa. Os nascidos em janeiro e fevereiro, por exemplo, serão pagos nesta quarta; os de março e abril na quinta-feira, e assim por diante.

A expectativa da Caixa é creditar o benefício de cinco milhões de brasileiros por dia. Para evitar aglomerações nas agências, o governo só vai liberar os saques presenciais dos R$ 600 para esse grupo de trabalhadores depois que concluir o pagamento deste mês do Bolsa Família, que vai até o próximo dia 29.

Para evitar a formação de novas filas nas agências, a Caixa também vai bloquear a opção da transferência dos R$ 600 da poupança social para outra conta bancária até o dia do saque presencial.