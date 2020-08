Auxílio emergencial será liberado nesta quarta-feira para trabalhadores nascidos em dezembro

Nesta quarta-feira, os trabalhadores cearenses nascidos em dezembro beneficiados com as parcelas do auxílio emergencial terão a grana liberada. Com isso, quem aguarda para receber os R$ 600 da primeira, 2ª, 3ª ou 4ª prestação do benefício receberá o crédito em conta digital pelo app Caixa Tem.

Essas pessoas poderão pagar compras, contas e boletos por meio do aplicativo. No entanto, o saque do dinheiro deste pagamento será liberado pelo banco público somente no dia 17 de setembro.

Além disso, segundo o calendário da Caixa, aqueles que nasceram em dezembro e receberem a 4ª parcela nesta quarta-feira, terão a 5ª parcela liberada no dia 30 de setembro em conta digital. Já o saque só será liberado no dia 27 de outubro.