Auxílio emergencial: trabalhadores nascidos em abril e maio podem desbloquear app na próxima semana

O bloqueio de 1,3 milhão de contas usadas para o pagamento do auxílio emergencial provocou filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Por isso, o banco decidiu criar um calendário específico para o atendimento das pessoas que precisam recuperar o acesso ao benefício de R$ 600 mensais. O cronograma começa nesta sexta-feira (24) e vai até 21 de agosto.

Na próxima segunda-feira (27), é a vez dos trabalhadores nascidos em abril e maio realizarem o debloqueio do aplicativo Caixa Tem. É importante lembrar que mesmo quem ainda tem algum dinheiro dos depósitos anteriores do auxílio emergencial deve esperar a data marcada para o desbloqueio.

Alguns casos podem ser resolvidos sem sair de casa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Segundo o banco, 49% das contas bloqueadas têm apenas problemas de inconsistência cadastral, que podem ser resolvidos de forma digital. Outras 51% das contas cujo pagamento foi suspenso, no entanto, estão sob suspeita de fraude. Nesse caso, o titular precisa comparecer a uma agência da Caixa, portando documento de identidade, para comprovar que tem direito ao benefício.

Segundo o banco, antes de tudo, a acessarem o Caixa Tem para ver qual a orientação específica para o seu caso. O aplicativo indica o caminho para resolver as inconsistências cadastrais de forma digital, e também aponta os dias corretos de ir à Caixa nos casos em que é preciso fazer a verificação presencial dos documentos. Se todas as orientações forem seguidas, será possível fazer o atendimento de quem precisa ir ao banco em apenas 15 minutos.

A Caixa bloqueou 1,3 milhão de CPFs no Caixa Tem, por orientação do Ministério da Cidadania, depois que hackers invadiram contas do aplicativo. Segundo Guimarães, a medida foi necessária para coibir as fraudes e teve êxito nesse sentido, pois impediu os hackers de desviarem o recurso dessas contas.