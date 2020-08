Auxílio emergencial: trabalhadores nascidos em setembro recebem nova parcela nesta segunda-feira

Os cearenses nascidos no mês de setembro que são beneficiários do auxílio emergencial têm mais uma parcela do benefício liberada nesta segunda-feira. A Caixa Econômica Federal paga hoje uma nova parcela do dinheiro para quase quatro milhões de beneficiários.

A ajuda de R$ 600 será creditada na conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. É importante lembrar que saques e transferências para quem receber o crédito nesta segunda só serão liberados em 5 de setembro.

O pagamento do auxílio emergencial é um benefício pago pelo Governo Federal, destinado aos trabalhadores prejudicados pela pandemia do covid-19, que tem causado impactos econômicos para milhares de pessoas não só no Ceará, mas em todo o país.