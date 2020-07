Auxílio: mais de 700 agências abrem neste sábado para atender beneficiários do programa; 26 só no CE

Milhares de cearenses que precisam de atendimento nas agências da Caixa poderão procurar o postos do banco neste sábado (1º). Cerca de 717 agências irão abrir, das 8h às 12h, para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício, de acordo com o calendário de saque.

Só no Ceará, estarão funcionando as agências de Horizonte, Iguatu, Crato, Camocim, Canindé, Crateús, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape, Caucaia, Pacajus, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá, Barbalha, Icó e Tauá. Além de 9 postos de atendimento localizados na capital cearense.

Confira a lista de agências aqui.

A partir deste sábado, 7,4 milhões de beneficiários poderão sacar o benefício nos caixas eletrônicos e lotéricas, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Além disso, o banco reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 14h, em todas as agências do banco.