Avião com 200 respiradores para combater a Covid-19 chega nesta segunda em Fortaleza 

Chega na tarde desta segunda-feira (18), ás 15h, em Fortaleza, mais uma carga vinda do Exterior com equipamentos que vão reforçar o trabalho do Estado no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O avião proveniente da China pousa no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de onde a imprensa terá acesso à captação de imagens.

O avião decolou da China com 103,7 toneladas de material, entre eles 200 respiradores e equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão atuando na linha de frente ao atendimento de pacientes e na manutenção das regras de isolamento social.



No último dia 26 de abril, operação similar trouxe o primeiro lote de equipamentos do Exterior, na ocasião, 90 toneladas de insumos.