Avião com mais 70 toneladas de equipamentos de proteção individual chega ao Ceará

O Governo do Ceará recebeu, na madrugada deste sábado (4), mais um carregamento com 70 toneladas de equipamentos de proteção individual (EPIs) adquiridos para dar mais segurança aos profissionais de saúde que estão atuando no combate à pandemia de Covid-19. Os equipamentos serão distribuídos aos hospitais e unidades da rede pública estadual e também para ajudar a rede de saúde dos municípios cearenses.

O avião pousou à 1h10 no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza, carregado com máscaras, aventais e toucas descartáveis e máscaras N95, entre outros EPIs.

“O material, adquirido pelo Governo do Estado, tem sido fundamental para garantir a segurança dos nossos profissionais de saúde e minimizar os efeitos dessa pandemia à população. Continuaremos dando apoio a todos os municípios nessa luta”, citou o governador Camilo Santana.

Esse é o quarto avião que desembarca no Ceará com carregamentos para ajudar no combate a pandemia. Em abril o Governo do Ceará havia recebido a primeira carga proveniente da China com quase 90 toneladas de insumos. O material chegou em uma aeronave fretada, composto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes para detecção da Covid-19. Já em maio, o Estado recebeu uma segunda aeronave com 200 respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos, totalizando 103,7 toneladas de material para o enfrentamento ao novo coronavírus.

No último dia 27 de junho, desembarcou a terceira carga de equipamentos com 300 respiradores para equipar unidades de terapia intensiva (UTIs) da rede pública, principalmente em cidades do Interior. O Ceará já totaliza 550 respiradores adquiridos para auxiliar no tratamento a pacientes com a Covid-19, sendo 500 comprados da China e 50 aqui no Brasil.

Todo o material foi adquirido com recursos do Governo do Ceará, e está sendo utilizado para reforçar o sistema público de saúde do Ceará (Capital e Interior) e dar segurança aos profissionais que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará