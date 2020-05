Avião deve pousar em Fortaleza com 200 respiradores e toneladas de EPIs adquiridos neste domingo

Uma carga vinda do Exterior com equipamentos que vão reforçar o trabalho do Estado do Ceará no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O avião saída do China tem previsão de chegar à capital cearense neste domingo (17) carregado com 103,7 toneladas de material, entre eles 200 respiradores e material de proteção individual para os profissionais que estão atuando na linha de frente ao atendimento de pacientes e na manutenção das regras de isolamento social.

A previsão para que a aeronave pouse em solo cearense foi dada pelo governador Camilo Santana via redes sociais, na noite dessa sexta-feira (15). “Vão ser 103,7 toneladas, dessa vez trazendo 200 respiradores para o nosso estado, e mais equipamentos de proteção individual para que a gente possa garantir todos os equipamentos necessários para os nossos profissionais de saúde e também de segurança pública”, disse Camilo.

Na quinta-feira (14), o Estado e a Prefeitura de Fortaleza já tinham recebido 20 respiradores comprados aqui no Brasil. Eles fazem parte de uma carga de 94 aparelhos adquiridos pelas gestões estadual e municipal, com recursos próprios, mas que haviam sido retidos pela União, mas que a Justiça determinou a liberação. Com esses, já são 58 aparelhos do lote de 94 que chegaram ao Ceará.

*Com informações do Governo do Estado