Banco Central anuncia novas medidas com impacto de R$ 1,2 trilhão em liquidez

O Banco Central (BC) anunciou novas medidas nessa segunda-feira (23) que liberam R$ 1,2 trilhão em liquidez no mercado para mitigar os efeitos econômicos do coronavírus. A autoridade monetária reduziu a alíquota de pagamento compulsórios (parcela dos depósitos que os bancos são obrigados a manter em reservas), cujo impacto estimado é de R$ 68 bilhões na economia.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar, em seu comentário no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (24), os recursos de liquidez ajudam os bancos quando há uma escassez de recursos no mercado. Ou seja, quando há um desequilíbrio com muita gente querendo comprar ou vender o Banco Central injeta esses recursos para equilibrar a oferta e demanda.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: