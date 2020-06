Banco do Nordeste incrementa em 15,2% contratações com MPEs

O Banco do Nordeste contratou R$ 1,5 bilhão nos primeiros cinco meses do ano no âmbito do Programa de Financiamento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ao Empreendedor Individual (FNE MPE). O valor corresponde ao total de 14,1 mil operações e representa incremento de 15,2% em relação às contratações efetuadas no mesmo período de 2019.

Com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), os empréstimos beneficiam micro e pequenas empresas (MPEs) e empreendedores individuais (MEIs) em toda área de atuação da Instituição, os nove estados da Região e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Do total investido em 2020, R$ 307,2 milhões, equivalentes a 4,1 mil operações, foram contratados por meio do FNE Emergencial, linha de crédito disponibilizada pelo Banco do Nordeste para apoiar empresas, visando minimizar os efeitos da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O Ceará contratou 2,4 mil operações para o total de R$ 269 milhões, sendo 544 contratações, no valor de R$ 40,8 milhões, realizadas com amparo do FNE Emergencial.

Para o presidente interino do Banco do Nordeste, Antonio Jorge Pontes Guimarães Júnior, “o bom desempenho, mesmo em cenário econômico desafiador, evidencia o esforço e engajamento do BNB no sentido de apoiar o empresariado, possibilitando o crédito de forma ágil e sem burocracia”.

Em 5 anos, o Banco já contratou mais de 270 mil operações com MPEs, totalizando R$ 16,1 bilhões investidos nesse segmento. Atualmente, o BNB atende cerca de 206 mil empresas de micro e pequeno porte que faturam, anualmente, até R$ 4,8 milhões e respondem por grande parcela da geração de empregos no país.

FNE Emergencial

O FNE Emergencial é a linha de crédito que o Banco do Nordeste oferta a empreendedores de sua área de atuação, em condições especiais, em decorrência da pandemia de Covid-19. É possível financiar investimentos e capital de giro, com taxa de 2,5% ao ano e possibilidade de carência até 31 de dezembro deste ano.



A oferta de crédito tem como foco especial empreendimentos comerciais e de serviços. Podem solicitar o financiamento pessoas jurídicas que desenvolvem atividades produtivas não rurais, incluindo cooperativas.