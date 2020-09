Banco do Nordeste oferece vantagens para renegociação de dívidas na Semana do Brasil

Dentro das promoções da Semana do Brasil, o Banco do Nordeste oferece condições específicas para renegociação ou liquidação de dívidas para pessoas físicas não rurais ou micro e pequenas empresas com parcelas em atraso com o Banco há mais de 150 dias, na posição de 31 de agosto de 2020.

As vantagens contemplam descontos de 50% no valor das tarifas e a dispensa de juros de mora e multa. O prazo da negociação, voltada para empréstimos e financiamentos não rurais que tenham como fonte de recursos o próprio Banco, segue até o final do mês.

Já na sua segunda edição, a Semana do Brasil traz como objetivo específico também promover a retomada gradual da economia e a geração de novos empregos após o período de isolamento, provocado pela pandemia da Covid-19. A iniciativa é coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e conta com o apoio do Governo Federal e da Federação Brasileira de Bancos – Febraban.

FNE Emergencial



Durante a Semana Brasil, o Banco do Nordeste também ampliará o atendimento aos clientes interessados em contratação de crédito pelo FNE Emergencial, linha especial vigente enquanto perdurarem os decretos de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. A linha operacionalizada exclusivamente pelo BNB foi lançada pelo Governo Federal em maio deste ano.

O FNE Emergencial beneficia profissionais liberais e empresas de todos os portes com atividades produtivas localizadas em municípios em estado de calamidade declarada por autoridades públicas. As taxas de juros são de 2,5% a.a., com prazos e carências especiais.

(*)com informação da A.I