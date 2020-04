Banco do Nordeste prorroga em mais 30 dias pagamento de prestações do Crediamigo

O Banco do Nordeste prorrogou, automaticamente, as prestações das operações contratadas no âmbito do Crediamigo com vencimento entre 19 de abril a 18 de maio deste ano para 30 dias após o vencimento da última parcela. Essa é a segunda prorrogação por conta da pandemia.

São mais 30 dias disponibilizados aos clientes, considerando que a prorrogação aprovada em 26 de março passado venceria neste sábado (18). Além disso, multa e mora por atraso serão dispensadas, mantendo-se a cobrança dos encargos contratuais.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (17), o jornalista Carlos Alberto Alencar informou que os ajustes inserem-se no conjunto de medidas que o Banco do Nordeste vem adotando em razão das consequências da epidemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) na economia da região.

Confira na íntegra a participação do jornalista Carlos Alberto Alencar: