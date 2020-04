Banco do Nordeste prorroga por mais 30 dias pagamento de prestações do Crediamigo

O Banco do Nordeste informou que prorrogou, automaticamente, as prestações das operações contratadas no âmbito do Crediamigo – programa de microfinanças – com vencimento entre os dias 19 de abril a 18 de maio deste ano para 30 dias após o vencimento da última parcela. Essa é a segunda prorrogação por conta da pandemia do novo coronavírus.

Como alternativa à prorrogação automática, o Banco aprovou a possibilidade de revitalização do crédito, com 60 dias para pagamento da primeira parcela, por meio de nova operação que regularize a situação do cliente e injete novo capital nos negócios. No caso de novas operações, sejam contratações ou renovações de crédito, o Banco do Nordeste aprovou a concessão de carência de até 30 dias da primeira parcela, durante o período de 19 de abril a 30 de junho de 2020, resultando em 60 dias para o início do pagamento.

Dada a alta capilaridade do Crediamigo na área de atuação do Banco – os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo -, o BNB disponibiliza aos clientes do programa atendimento remoto (app Crediamigo, disponível para celulares Android) e canais alternativos (Banco 24 Horas, Saque Pague, dentre outros), com objetivo de evitar deslocamentos a agências ou a casas lotéricas.