Banco do Nordeste prorroga segunda etapa das Campanhas FIA e do Idoso

O Banco do Nordeste prorrogou, até 30 de junho próximo, a segunda fase da Campanha de Apoio aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) e aos Fundos dos Direitos do Idoso. A extensão deve-se ao adiamento do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao ano base 2019, autorizado pela Receita Federal devido à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

A campanha envolve colaboradores, clientes e parceiros, que podem fazer doações de até 3% ao FIA e 3% aos Fundos dos Direitos do Idoso, desde que o somatório das doações não ultrapasse o limite de 6% do Imposto de Renda devido, somadas todas as doações realizadas em 2019.

O processo de doação é simples, bastando que o contribuinte informe na declaração do IR o lançamento destinado ao FIA e/ou ao Fundo do Idoso, pague o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e automaticamente o valor destinado é deduzido do Imposto de Renda Devido do doador.

O Banco do Nordeste apoia campanhas para o FIA desde 2008 e os Fundos dos Idosos desde 2014, já tendo arrecadado junto a seus colaboradores e parceiros o total de R$ 4,4 milhões, correspondentes a 3,6 mil doações para instituições sediadas na área de atuação do Banco, os nove estados da Região Nordeste e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.