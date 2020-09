Banco do Nordeste realiza Feirão da Retomada durante Semana Brasil

O Banco do Nordeste realiza o Feirão da Retomada durante a Semana Brasil, evento organizado pelo Governo Federal para levar ofertas especiais a consumidores a partir de hoje até o próximo dia 13. O Feirão traz oportunidades para clientes do Crediamigo do Banco do Nordeste aderirem à renegociação de dívidas, de operações com ou sem atraso, em condições diferenciadas.

O pagamento da primeira parcela da nova operação renegociada terá prazo de até 60 dias e o cliente poderá também financiar Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e seguro prestamista. As renegociações ocorrerão em encontros virtuais, com agendamento feito pelas unidades Crediamigo. O atendimento será realizado por agentes de microcrédito por meio de videochamadas.

Na Semana Brasil, o BNB realizará também o Webinar Crediamigo, a ser transmitido pelo canal BancodoNordesteOficial, no YouTube, com conteúdos especiais para microempreendedores. Nos dias 4, 8, 9, 10 e 11 deste mês, serão debatidos os temas: Empreendendo como MEI; Atender o cliente por meios digitais: como ganhar, fidelizar e lucrar mais; A retomada das atividades é o momento certo para crescer; Dicas para a retomada das vendas de artesanato e alimentação; Use as redes sociais para alavancar o seu negócio; Modelo de vendas por delivery; Atendimento ao cliente em tempos de pandemia; Dê um grande salto para seu negócio: formalize-se.

As palestras serão feitas por especialistas de instituições parceiras como Sebrae e ONGs. Participarão dos debates gerentes do Crediamigo da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

FNE Emergencial Crediamigo

Durante a Semana Brasil, o Banco do Nordeste também ampliará o atendimento aos clientes interessados em contratação de crédito pelo FNE Emergencial, linha especial vigente enquanto perdurarem os decretos de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. A linha operacionalizada exclusivamente pelo BNB foi lançada pelo Governo Federal em março deste ano.

O FNE Emergencial beneficia pessoas físicas, profissionais liberais e empreendedores individuais (MEIs) com atividades produtivas localizadas em municípios em estado de calamidade declarada por autoridades públicas. As taxas de juros são de 2,5% a.a., com prazos e carências especiais.

(*) Com informações da assessoria de imprensa