Banco do Nordeste volta a ser comandado por Romildo Rolim e toma posse do cargo nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (25), a presidência do Banco do Nordeste voltou a ser comandada por Romildo Rolim. A solenidade de posse ocorreu na sede do BNB, em Fortaleza, com a participação de diretores, funcionários e membros do Conselho de Administração da empresa, de forma virtual.

Devemos trabalhar na velocidade das expectativas dos clientes, seja mini e pequeno produtor rural até o grande empreendedor. Dar mais qualidade ao atendimento, reduzindo o processo de crédito. Este foi um dos compromissos assumidos por Romildo Rolim.

Rolim acrescentou que, a despeito do cenário de dificuldades com a crise gerada pela pandemia, o Banco já investiu, nos primeiros cinco meses deste ano, mais de R$ 16 bilhões de créditos novos, possibilitando que a economia regional minimize os efeitos do novo coronavírus. “Nosso esforço visa proteger as vidas e manter os empregos”, disse.

O novo presidente do Banco do Nordeste acrescentou que, “graças ao apoio do Governo Federal, das entidades empresariais, da sociedade organizada e do corpo de funcionários, a Instituição alcançou performances históricas nos exercícios de 2018 e de 2019, demonstrando capacidade de estar ao lado dos empreendedores”.

Rolim disse, ainda, que, no ambiente de união de esforços do Banco do Nordeste, o mais importante é fortalecer a gestão de recursos públicos com seriedade, ética, integridade, transparência e eficiência, sempre focados no bem comum da população nordestina. “É assim que devem funcionar as instituições”, concluiu.

Com a posse de Romildo Carneiro Rolim, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, que vinha exercendo a presidência do Banco interinamente, desde o último dia 3 deste mês, retomou com exclusividade suas funções como diretor Financeiro e de Crédito da organização.

Experiência

Administrador, contador, especialista em Gestão Empresarial e em Normas Internacionais e Auditoria Interna e mestre em Avaliação de Políticas Públicas, Romildo Carneiro Rolim, é funcionário do Banco do Nordeste desde 31 de julho de 1989.

No Banco, trabalhou em agência, ocupou cargos técnicos relacionados com atividades de análise e acompanhamento de projetos, gerenciou o Ambiente de Análise de Acompanhamento de Operações de Crédito, a Unidade de Recuperação de Crédito do Ceará, o Ambiente de Controles Internos e o Ambiente de Auditoria Interna.

Também foi superintendente de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e da área de Reestruturação de Ativos, diretor Financeiro e de Crédito e presidiu o Banco por dois anos e cinco meses.