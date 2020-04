Bancos de leite da rede estadual precisam de doações

Os hospitais do Governo do Ceará contam com o apoio da população para reforçar o estoque de leite materno das unidades durante a pandemia de coronavírus. O alimento é essencial para diminuir o tempo de internação e ajudar na recuperação dos bebês. Por isso, as doações não podem parar e acontecem de forma segura, seguindo os cuidados necessários de higiene.

As doadoras são orientadas sobre todas as medidas de segurança. “Antes da retirada do leite, a mãe precisa lavar as mãos, colocar um pano limpo, evitar falar na hora da retirada e pedir para que ninguém entre no ambiente. Por conta do novo coronavírus, é ideal usar máscara e não pegar no rosto, boca ou olhos quando estiver fazendo a coleta”, orienta a coordenadora do banco de leite do Hospital Geral Dr. César Cals, Rejane Santana.

Os recipientes usados para armazenar o leite devem ser higienizados conforme a orientação das equipes das unidades. A caixa térmica de transporte é higienizada antes de sair para a casa da doadora e ao retornar ao banco. Após essa etapa, o leite doado passa por um rigoroso controle de qualidade, que inclui testes laboratoriais e pasteurização.

Veja o funcionamento do banco de leite das unidades da rede estadual de saúde

Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS)

No Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), 34 pacientes dependem da doação de leite materno. As mães que desejam doar podem solicitar o recolhimento do material na própria residência, agendando pelos números 0800.280.4169 ou (85) 3101.4189. A recomendação do banco de leite humano do HIAS é que as doadoras utilizem seus próprios frascos de vidro com tampa de plástico, devidamente esterilizados.

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

No momento, o banco de leite do HGF está com atendimento destinando apenas para pacientes internadas. A coleta para as doações continua de forma domiciliar e, mesmo com a quantidade das doações mantidas, o serviço está intensificando o contato com as doadoras para não haver desabastecimento. Para doar, é só ligar para o número (85) 3101.3335, de segunda a sexta-feira, e agendar o dia para a coleta em casa, com toda segurança.

Hospital Regional Norte (HRN)

O banco de leite do Hospital Regional Norte (HRN) necessita de doações de leite materno. Para atender os bebês do centro de neonatologia, são necessários 40 litros de leite por mês. Devido à pandemia do novo coronavírus, houve uma diminuição no estoque ao longo do mês de março.As doadoras podem entrar em contato com o serviço pelo número (88) 3677.9467. A equipe da unidade toma todas as medidas necessárias para fazer a visita domiciliar com segurança. Uma equipe exclusiva está destinada à coleta.

“Neste tempo de pandemia, em que vivemos um espírito de solidariedade, queremos pedir a doação de todas as mamães que estão em casa amamentando. Isso irá salvar muitas vidas”, ressalta a coordenação do Banco de Leite Humano do HRN, Samara de Andrade.

Quem pode doar

Para doar, basta estar amamentando, ser saudável, não fumar, não usar álcool ou drogas e não tomar medicamentos que interfiram na amamentação. Não existe uma quantidade mínima de doação.