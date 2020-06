Bancos ficarão fechados nesta quinta-feira em todo o país, diz Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou nesta terça-feira (9) que as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quinta-feira (11), dia de Corpus Christi.

Com as agências fechadas, o pagamento de contas e boletos com vencimento em 11 de junho, incluindo de concessionárias, fica prorrogado até o dia útil seguinte.

Com o feriado, o calendário de saques do Auxílio Emergencial será pausado: na quinta-feira, não haverá novas liberações para transferências e retiradas. Aniversariantes em novembro e dezembro poderão movimentar as contas a partir de sexta e sábado, respectivamente.