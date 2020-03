Bandeira verde: consumidores não terão cobrança extra na conta de energia em abril

A conta de energia dos cearenses não terá cobrança extra em abril. Isso porque a bandeira tarifária vai permanecer verde, de acordo com uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A medida gera alívio para os consumidores de energia na Grande Fortaleza e no Interior do Ceará.



A justificativa do órgão regulador é a de que, em março, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês. Além disso, foram consideradas novas previsões de consumo de energia, devido as medidas de combate à propagação da pandemia da Covid-19 no país, com indicativo de redução da carga de energia em abril e maio.

O sistema de bandeiras tarifárias mostra o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: na cor verde não há cobrança extra; na amarela, o adicional é de R$ 1,34 a cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos; já na vermelha o acréscimo varia entre R$ 4,16 e R$ 6,24, também a cada 100 kWh consumidos.